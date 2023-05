Christina Applegate habló de cómo son sus días con esclerosis múltiple

image.png

Vanity Fair, fue la encargada de entrevistarla, allí fue muy sincera y detalló los duros momentos que vive, resaltando todos las cosas con las que le ha tocado lidiar y lo mucho que sufre, además señaló de manera contundente que: “nunca es un buen día” con esta enfermedad.

La dura honestidad de Christina Applegate sobre su día a día con la esclerosis múltiple

“Simplemente, tienes pequeños días de mierda. La gente dice: ‘Bueno, ¿por qué no te duchas más?’ Ok, pues porque meterse en la ducha da terror. Te puedes caer, puedes resbalar, tus piernas pueden doblarse. Especialmente porque tengo una ducha de cristal. Me da miedo entrar ahí”, inició la actriz.

También agregó que ya no puede hacer cosas tan simples como ir al mercado y cargar las bolsas, o el simple acto de bajar las escaleras “ya no puedes hacer eso”. A pesar de ello, hay algunas que si puede hacer como manejar a corta distancia pero con un poco de dificultad.

image.png

“Tenemos algo en la parte superior de las escaleras llamado ‘purgatorio’ y lo que hacemos es que si alguien ha dejado algo allí arriba, le pido a uno de mis amigos capaces de subir al purgatorio para que pueda traerlo aquí abajo”, sumó.

“Tampoco quiero mucha estimulación del sistema nervioso porque puede ser un poco un poco demasiado para mí, me gusta mantenerlo lo más tranquilo y suave posible” y cerró resaltando que tener los síntomas le ha resultado muy "agotador”: “es 5000 veces más fuerte para alguien que tenga lesiones en el cerebro”.