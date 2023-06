Chris Pratt cumple 44 años: Celébralo viendo algunas de sus mejores películas

image.png

Además de esa, se le puede ver en muchas producciones de fecha reciente como los siete magníficos, contando a mi ex y muchas otras más que puedes disfrutarla en algunas de las plataformas como lo son Amazon, Star, Disney, Netflix y HBO.

Estas son las mejores películas de Chris Pratt que pódes disfrutar en las distintas plataformas

El ex esposo de Anna Faris viene de prestar su voz al protagonista de Super Mario Bros la película, una de las más taquilleras de lo que va de año, sin embargo esta no está aún disponible en las plataformas, pero si muchas otras que gozaron de mucho éxito.

Dos de esas películas disponibles tanto en Star como en Netflix son Jurasic World y Jurasic World: Fallen Kingdom, las cuales son unas de las más vistas de las plataformas, gracias al realismo y la trama de esta gran producción de los animales prehistóricos.

En Disney Plus se puede ver otras de sus grandes éxitos como los son los dos primeros volúmenes de Guardianes de la Glaxia, a la espera del estreno de la tercera parte, la cual llegará muy pronto debido a que paso por los cines hace unos meses.

Por su parte en Amazon también hay varios títulos disponibles para que disfrutes de su gran actuación, tal y como los son los 7 Magníficos que se estrenó en el 2016 y protagonizó junto a Denzel Wshington y otras grandes figuras. De igual manera puede ver otras producciones como: Contando a mis ex, Deep in the Valley, 10 años y La guerra del Mañana.