China Suárez: nuevos rumores de romance con un cantante

El intercambio de mensajes fue captado por la Juariu, quien se mantiene atenta a los temas relacionados con la farándula. De igual forma, lo publicó en las Instagram Stories y aseguró que el próximo sábado estará en la Bresh para no perderse nada.

Vale recordar que fue hace un mes cuando la China Suárez anunció su separación del cantante de música urbana Rusherking, con quien había permanecido en noviazgo por nueve meses.

El nuevo rumor de romance de la China Suárez

Ahora, la mediática abrazó su soltería y se le ha visto disfrutando de ella, por lo que sale con amigos, acude a fiestas nocturnas donde lo da todo bailando. Ahora bien, la artista desató rumores de romance un colega de su ex, Lauty Gram.

La china Suarez.jpg La China Suárez fue sometida a una cirugía estética

La China Suárez y Lauty Gram fueron captados por las cámaras cuando asistieron juntos en la Bresh y, posteriormente, en el after que organizó Lizardo Ponce con ellos y otros integrantes más como los ex Gran Hermano. Ambos se siguen en las redes y según lo detectado por Juariu, ambos se han dejado varios me gusta en Instagram.

Días atrás, también en la Bresh, la ex Casi Ängeles fue vista con Marcos Ginocchio, con quien también compartió en el after party organizado por Lizardo Ponde. Posteriomente, ambos comenzaron a seguirse en redes sociales.