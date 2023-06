China Suárez: la contundente respuesta ante un mensaje por sus estrías

"Yo soy Betty, la fea": Los actores que no estarían en la tercera temporada

La también cantante siempre causa revuelo en redes sociales y durante el viaje a Brasil no fue la excepción, ya que posteó fotos con el productor Rodo Lamboglia , a quien habían señalado como su nuevo novio luego de su ruptura con Rusherking.

El mensaje que escribió la China Suárez fue más desafiante: “Mi amante, que no puedo blanquear por pantalla. Se vienen cositas”. Luego de esta publicación y entrando la noche, decidió hacer un vivo de Instagram para interactuar con sus seguidores. Y logró lo que hasta hace poco parecía una misión imposible: que Nicolás Cabré se sumara a la trasmisión.

La contundente respuesta de la China Suárez

Aunque Cabré estuvo como desconcertado durante la transmisión de la China Suárez, se mantuvo por un tiempo acompañando a Rufina, la hija de ambos, mientras la actriz interactuaba con sus seguidores.

Luego de esto, el viernes 2 de junio, la China Suárez publicó varias imágenes de ella en la playa usando una bikini roja. En las fotos la actriz podía verse entretenida y feliz, disfrutando de sus ratos libres bajo el sol. Pero sobre su publicación, una seguidora le escribió un mensaje que hizo que la famosa le contestara al instante.

Esta usuaria escribió junto a un emoji de un corazón rojo: “Gracias por no editarlas”. Estas palabras no pasaron desapercibidas para la actriz que le contestó en su mismo posteo: “Pa queee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”. Acto seguido, se sumaron los comentarios de muchos seguidores defendiendo a la China, aunque ella ya se había encargado de desactivar el tema dando su opinión al respecto.