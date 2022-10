¡Charly García celebra sus 71 años! Los mensajes de sus colegas en las redes

Pero sus colegas no se quedaron atrás, y algunos de los famosos que le dedicaron unas palabras fueron Fito Paez, David Lebón, Ricardo Mollo, Fabiana Cantilo y Sergio Marchi.

Los mensajes que dedicaron a Charly García en su cumpleaños

El homenaje virtual que se realizará al famoso, fue titulado "Charly García 71: Vos no sos lindo fest', y se estrenará este domingo a las 21 horas por el canal de Youtube de la productora rosarina, 'Abre Contenidos'. Pero algunos famosos se anticiparon a este homenaje, con los mensajes que le dedicaron en las redes sociales.

David Lebón compartió un conmovedor video donde le deseó lo mejor a su amigo Charly García. “Mi Carlitos querido, te amo y te extraño. Siempre te voy a querer y amar. Gracias mi vida, un beso”, fueron las palabras del artista en este material que publicó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Fito Paez publicó una fotografía de ambos a las risas, disfrutando de su compañía, y escribió como era de esperarse, unas sentidas palabras: "La vida no sería nada sin Charly García. Caballito, Bs As, Argentina. America, el mundo y el cosmos serían diferentes si el no hubiera trastocado todo. Ángel patafisico, lo que te amamos no se puede escribir. Después te llamo x privado. Feliz cumpleaños mi amor!", expresó el músico.

También el escritor Sergio Marchi se hizo presente, y aprovechó la fecha para compartir una foto inédita de Charly Garcia, que data del año 1996, cuando se unieron en el escenario, junto a Alejandro Medina. “Inédita: Power trío de un solo show. El gigantesco a @alejandromedinarock y Charly García. 17 nov 96. El baterista soy yo. A más de 25 años celebro que estos dos monstruos del rock sigan vivos. Un honor marcarles el ritmo a estas leyendas”, escribió en la publicación.

mensaje a charly garcia.webp Captura de pantalla: Mensaje de Sergio Marchi a Charly García

Ricardo Mollo no se quedó atrás y lo saludó a través de sus historias de Instagram con una fotografía del pasado donde aparece junto a Charly García en un estudio de grabación. “Celebrar tu paso por este plano”, expresó.

Por último, su amiga Fabiana Cantilo, también se pronunció en las redes sociales con el siguiente mensaje: "Pasan los años y cada vez me doy más cuenta de lo genio que sos Charly, a pesar de que no nos podamos ver, ya no sé por qué, no importa, ya no echo culpas... Te quiero y te valoro".

Y más adelante agregó: "Gracias por ver mi talento, y hacermelo ver a mi, y sacarme de ahí y decirme: vos podés, vos sos, porque me veías y entonces fuiste una de las pocas personas que hizo eso. Feliz cumpleaños, maestro querido", dijo en sus historias de Instagram.