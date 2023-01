¿Charlotte Caniggia quedará fuera de El Hotel de los Famosos? Estas son sus quejas

Ahora, ya no se trata de una incomodidad física. Su paso por el Hotel de los Famosos se ha convertido en un problema emocional para ella y así se lo dejó saber a varios de sus compañeros en el show, a quienes confesó que se le hace difícil lidiar con el hecho de no poder vivir su vida como estaba acostumbrada.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnN0goNpzJA%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by El hotel de los famosos (@hoteldefamosos)

Charlotte Caniggia: sus quejas en el Hotel de los Famosos

Charlotte Caniggia detalló, una a una, cuáles son las cosas que le molestan desde que ingresó al cinco estrellas: “Me agarra como que mucha angustia ¿viste? Como que no estoy a gusto. Me falta el aire ¿viste?, me pongo mal”.

En medio de sus confesiones, sus compañeros Juanma Martino, Emiliano Rella y Érica García, quienes entre preguntas querían indagar qué era aquello que la incomodaba, la modelo apuntó que el encierro comenzó a afectarla y esto la hace desear salir del programa, “Y extraño mi familia, mi pareja, mi casa, ir a la peluquería, hacerme las uñas”, se lamentó la mediática.

LA ANGUSTIA DE CHARLOTTE CANIGGIA DENTRO DE "EL HOTEL...": "No quiero estar acá, me quiero ir"

Sus compañeros de El Hotel de los Famosos intentaron calmarla, pero se pudo notar que Charlotte estaba bastante alterada. “Es que no puedo, ya no puedo, es re difícil. Ya me viene pasando hace tres, cuatro días, ya está, no quiero seguir... Me angustio un montón, me siento muy sola. No sé qué hacer, nada me conforma. Siento que no quiero estar acá, metida, encerrada, ¡quiero volver a mi vida chicos!”, confesó.

Con anterioridad, la modelo ha destacado que le incomoda el proceso de hacer limpieza dentro del show y dejó saber también que podría prescindir de seguir dentro del show. “Es muy duro ésto. Tengo frío, no como... ustedes están re bien. Hay muchas cosas que no me gustan. Es un montón”, dijo la mediática cuando Rocío Marengo le preguntó por qué estaba pensando en irse.