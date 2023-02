Charlotte Caniggia confiesa la dura relación con sus padres: "no me hablan"

Mientras conversaba con Rocío Marengo y Axel Neri, Charlotte Caniggia comentó: “Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, está con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo. Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”.

La hija de Mariana Nannis prosiguió con las confesiones en el Hotel de los Famosos: “Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”.

View this post on Instagram A post shared by Charlotte Caniggia (@chcaniggia_n)

Charlotte Caniggia: El apoyo de su novio

Con los sentimientos a Flor de Piel, Charlotte Caniggia habló del apoyo que recibe de su pareja sentimental: “Mi novio me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante. Mi hermano está en la misma. Nos re gustaría estar en familia, pero bueno”.

Charlotte-Caniggia-1.jpg

En enero, la hermana de Alex Caniggia había decidido abandonar la competencia, alegando que no podía soportar el ritmo de actividades ni el aislamiento de su cotidianidad. La concursante había ingresado con altas expectativas al show, sobre todo luego de que su hermano resultara ganador en la primera edición del reality.