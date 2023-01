Cande Tinelli sin filtro: habla de su nueva cirugía

candetinelli1.png

Las imágenes llamaron tanto la atención que Cande Tinelli recibió preguntas sobre un posible agrandamientos de glúteos, algo que ella no dudó en afirmar.

“Para los que me preguntan si me puse glúteos, les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno”, escribió en un mensaje en el que arrobó al Dr. Gustavo Sampietro. “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”, agregó.

En Istagram, las fotos de Cande Tinelli en bikini se llevaron todos los halagos por parte de sus allegados y sus fans. “Te amo, bomba hermosa”, le comentó su papá, Marcelo Tinelli. “¡Qué hermosa!”, acotó Lizardo Ponce mientras que Wanda Nara le puso el emoji de un “fueguito”.

La indignación de Cande Tinelli

A inicios de diciembre, cCnde Tinelli habló en redes sociales ante la aparición de un video que muestra cómo una mujer atropelló a un perro de forma intencional, lo que habría causado la muerte del animal. En la secuencia se puede observar que la persona en cuestión no tuvo el gesto de asistir al can, dejándolo a su suerte.

candetinelli1.jpg

La influencer, quien se reconoce a sí misma como una gran defensora de los animales, quedó muy indignada por lo ocurrido y decidió escrachar a la mujer. Incluso publicó el perfil de esta persona en Instagram para facilitar su identificación. “Aquí, la asesina”, destacó Cande por sus stories.

El hecho sucedió en la provincia de Córdoba y ocurrió específicamente en un estacionamiento de la ciudad de Marcos Juárez. Ante ello, la hija de Marcelo Tinelli no pudo evitar pronunciarse profundamente sobrepasada: “No, no y no. Maldita soret…, hija de pu…. Ojalá te vuelva toda esta maldad y más”, dijo.