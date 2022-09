Camilo pondrá ritmo a la canción oficial de Telemundo para el Mundial 2022

Camilo es uno de los artistas del momento que ha dado más sorpresas a nivel musical en los últimos tiempos. No solo ha mostrado su evolución, además ha sido reconocido en todo el mundo con importantes premiaciones y por sus fieles fanáticos.

La historia del nene que dibujó el álbum del Mundial 2022 porque no podría comprarlo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCivlb0Uswjb%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Durante una entrevista, Camilo aseguró que la música y el fútbol van de la mano, por lo que vive muy de cerca la pasión por este deporte que une a las naciones. Además, dijo que apoyará a los países latinos que lo dejarán todo en la cancha para el Mundial 2022, pese a que su tierra natal no clasificó.

"Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos", dijo durante una charla en Telemundo.

¿Cómo reaccionó Camilo a la noticia de su tema del Mundial 2022?

Hasta el momento se conocen pocos detalles sobre lo que será este tema que preparará Camilo para Telemundo en medio de la celebración del Mundial 2022, pero se rumora que podría tratarse de una adaptación del tema 'Aeropuerto', por supuesto, con arreglos asociado a la gran fiesta del fútbol.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCibQosmvB0z%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Al recibir esta importante noticia, el cantante no pudo disimular su felicidad: “Estoy muy emocionado porque es la primera vez que hago esto en mi vida... nos invitó Telemundo a que sea la canción oficial del Mundial para ellos y agarramos la canción que sentimos que teníamos que echar mano para ello”, contó.

Asimismo, Camilo señaló que esto representa oportunidad hace parte “de todas las cosas bonitas que se le han atravesado en el camino”, en referencia a lo que ha sido su carrera musical.