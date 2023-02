¿Camila salvará a Alfa o a Marcos en Gran Hermano? Lo que dijo la participante

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoJEmSbvAGm%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Luego de que ganara el desafío, la participante fue citada al confesionario donde dejó saber lo feliz que estaba por el logro y la inmunidad. Consultada por el Gran Hermano sobre quién no quisiera que se fuera, expresó: “A Alfa lo veo como un padre y me marcó mucho porque fue el primero que confió en mí. Entonces no quisiera que él se fuera”.

Ahora solo queda esperar unas horas para saber si este jueves saca de la placa al participante más grande o si prefiere ayudar al salteño por quien siente una gran atracción.

Gran Hermano: el insólito desafío para Ariel

Ariel debe cumplir un enorme desafío en “Gran Hermano”, la producción lo llamó a silencio y de poder cumplir esto, podrá tener carbón y hamburguesas

Desde que ingresó a Gran Hermano, Ariel suele conversar solo mirando a las cámaras y los espejos de la casa. Haciéndose eco de esta situación Gran Hermano le propuso un insólito desafío.

Hay que recordar que días atrás, al hacer las compras, se olvidó de traer carbón y hamburguesas. Lamentando su olvido, el parrillero le pidió a Santiago del Moro que le facilitara algunas cosas.

Este miércoles, el Big Brother llamó a Ariel al confesionario. “Ayer vimos y escuchamos las ganas que tenías de preparar unas hamburguesas a la parrilla con un poquito de carbón. Estamos dispuestos a concederte unas cuántas hamburguesas, pero vas a tener que dar algo a cambio”, le advirtió.

Luego le dijo: “Es una misión, es un desafío. No vas a poder hablar solo a ningún objeto, ya sea una cámara, un espejo, una silla, un palo de escoba hasta el momento en que nosotros te entreguemos las cosas que será el día viernes”.