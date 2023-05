Brenda Asnicar confesó que tuvo contacto con su bisabuela fallecida

Antes de revelar el contacto que tuvo con su bisabuela habló sobre su presente laboral: “ No podría ir a un concurso en la televisión, no podría estar en el Bailando, por ejemplo, porque no me banco el conflicto. Para mí sería un desastre emocional ”, destacó.

image.png

Seguidamente habló del gran lazo que tenía con su bisabuela: “Era muy traviesa, siempre andaba en el hospital porque me pasaban accidentes, y me siguen pasando, hace poco me corté un dedo con un cuchillo cortando una torta congelada”.

Así fue la conexión que tuvo Brenda Asnicar con su bisabuela

Brenda habló que todo sucedió poco tiempo después de su separación: “Cuando me separé me fui a la costa y me encontré con una señora experta en ángeles. Me dijo que ella me iba a decir una fecha y que le dijera si tenía algún significado para mí. Y me dice: ‘9 de julio’, inició.

Segundos más tarde impacto al decir que la persona que le enviaba señales era su abuela: ‘Es el cumpleaños de mi bisabuela’, le contesté y ahí mismo me dice que le estaba hablando Mari, que era la abuela de mi mamá. Y ella me dijo que yo no estaba siguiendo su legado”.

image.png

“En ese momento me puse a llorar de la emoción y después me di cuenta que tenía razón, yo me había separado para enfocarme en mi carrera, para hacer mi música, y por eso mi discográfica se llama Bandida Records, porque ella me decía así, bandida”, concluyó Brenda dejando totalmente sorprendidos a todos.