Brad Pitt y Emily Ratajkowski: Todo sobre el comentado romance

bradpitt3.jpg

El actor de 58 años está viviendo un buen momento en su carrera profesional con el lanzamiento de dos filmes: La ciudad perdida y Tren Bala. Ahora también se prepara para el imponente estreno de Babylon, el film escrito y dirigido por Damien Chazelle, protagonizado también por Margot Robbie y Tobey Maguire.

Sin embargo, parece que en la agenda del célebre protagonista de Seven aún le deja tiempo para el amor. De esta manera, los rumores de que algo más ocurre entre esta particular dupla no paran de crecer.

¿Brad Pitt y Emily Ratajkowski están juntos?

Según reseña el medio People, Brad Pitt y Emily Ratajkowski “pasan mucho tiempo juntos”. De todos modos, agregaron que “sus amigos no están seguros de si esto va en serio” porque ellos “no parecen estar saliendo formalmente”.

Y, aunque los representantes de las dos estrellas se negaron a hablar sobre este posible romance, todo indicaría que están intentando ocultar una potencial relación entre Brad Pitt y Emily Ratajkowski que podría resultar polémica para muchos.

emiliratajkowski.jpg

Por su parte y según publicó el medio Page Six, la también actriz y empresaria, solicitó a principios de este mismo mes su divorcio ante la Corte Suprema de Manhattan. Tras cuatro años de romance con el productor de cine Sebastian Bear-McClard, la pareja puso fin a su relación en junio de este año. Luego de tener en 2021 a su primer hijo, Sylvester Apollo Bear, ahora se enfocan en concluir el trámite en buenos términos.

En relación a la vida sentimental de Brad Pitt, una fuente de People aseguró que el actor se encuentra “viviendo su mejor vida a pesar de las disputas legales en curso con su ex Angelina Jolie”. De esta manera, insistió: “Brad cena con sus hijos más pequeños cuando todos están en Los Ángeles ya que los más grandes son mayores, tienen su propia vida y amigos. Brad todavía tiene una relación bastante buena con ellos”.