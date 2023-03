Bizarrap tendrá su propio álbum de figuritas

“Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las sessions, la de Eladio Carrón, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las sessions”,expresó Bizarrap al respecto de la noticia y agregó: "La gente me empezó a pedir que las haga de verdad".

"No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant, hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital”.

¿Dónde y cuándo se puede conseguir el álbum de figuritas de Bizarrap?

Todas las personas que deseen adquirir este álbum, tendrán que descargar primero la aplicación de Bizarrap para pder obtenerlo. Además el propio artista aseguró que habrán “muchas cosas más”. Sin embargo no será tan rápido.

Para poder tenerlo de manera digital este nuevo producto , tendrán que ingresar a una lista de espera en la página oficial del artista en el que deberán colocar todos sus datos para luego ser contactados por orden y recibir el álbum con las figuritas.

Cabe destacar que dentro de pocos dias el artista y productor dará tres show en el Hipódromo de Palermo, los cuales agotó por completo todas las localidades y además lo hizo en tiempo récord, demostrando el gran furor que si vive por él en la actualidad.