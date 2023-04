Benjamín Vicuña publicó un emotivo mensaje para presentar su libro: 'Blanca, la niña que quería volar'

“Aquí les presento mi libro. Espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas”, fue el emotivo mensaje que escribió Benjamín para presentar su libro.

image.png

Blanca es la niña sobre la que trata el libro, la cual nació del vínculo con la conductora y modelo Pampita, quien falleció cuando tenía seis años, siendo uno de los momentos más difíciles en su vida, motivo por el que el actor decidió plasmar todos sus sentimientos y compartirlos con todos aquellos que deseen adquirir esta obra.

Benjamín Vicuña reveló la fecha del lanzamiento del libro

Hace unos días Benjamín Vicuña hablo que desde hace un se había confirmado la publicación, pero no fue hasta ahora que se confirmó la fecha de salida: “Primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”.

“Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, resume el actor en su libro.

image.png

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, sumó.