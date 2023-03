Belinda vivió un gran momento de angustia con un fanático ¿Qué sucedió?

Este hecho no dejó de hacerse viral en las redes, por la reacción efusiva del fan, que no paró de gritar, diciéndole que la amaba muchos antes que la seguridad lo saraca del escenario, generando muchos nervios por parte de la cantante.

Luego de que todo se calmara, la cantante aprovechó para enviarle un mensaje: “Si respiras y te relajas, te juro que no te van a agarrar. A ver, le dan esto por favor. Con cuidado, quédate ahí y te tomas eso y respiras porque casi te da algo. Me asustaste, está pedito… no pasa nada”.

Lo que dijo Belinda luego del incómodo momento que vivió con un fanático

Luego de pasada la página llena de muchos nervios y una situación muy incómoda en la que Belinda recibió la visita inesperada de un fan en plena presentación, lastimándola en algunas partes de su cuerpo, dijo algunas palabras sobre ello.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé me duele mucho la espalda”, detalló luego de presentar un fuerte dolor en la zona lumbar producto de la gran fuerza que ejerció el joven.

Luego aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a susseguidores: "lo que más amo en esta vida es a mi fans, por eso trato con tanto amor y delicadeza y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar”, destacó la cantante.

“Sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza, yo estoy bien, solo me asusté en el momento lo cual es algo normal", agregó y luego cerró con una reflexión:

"Los amo mucho a todos y a cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo. Aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”.