Barbie lanzó una muñeca en homenaje a Tina Turner: así luce

“Barbie se enorgullece de honrar la carrera inigualable de la “Reina del Rock ‘n Roll” con una muñeca Barbie. Con un mini vestido y una campera de jean inspirada en su look en el video ‘What’s Love Got To Do With It’, los coleccionistas y fanáticos de la música pueden celebrar al ícono de la música con la nueva muñeca Signature Barbie”, se lee en la publicación de lanzamiento en la cuenta de Instagram oficial de la marca.