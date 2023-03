Bad Bunny pone a James Corden a cantar "Titi me preguntó" en el Carpool Karaoke

Después de explicar el significado de su nombre artístico y varias anécdotas de su carrera musical, Bad Bunny interpretó el tema “Break Free”, de Ariana Grande y Zedd. El puertorriqueño afirmó que es la canción en ingles de la más conoce la letra.

Bad Bunny sings 'Break Free' by Ariana Grande and Zedd on Carpool Karaoke with James Corden.



— Pop Base (@PopBase) March 15, 2023

El recorrido de Bad Bunny en el Carpool Karaoke

Pero, antes de dar inicio al característico segmento de Corden, Benito Antonio Martínez Ocasio explicó el origen de su icónico nombre.

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow”, explicó el artista.

La conversación entre Corden y el boricua se pasó por diversos temas, entre los que destacó el interés de Bad Bunny por la lucha libre en sus canciones. “En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser referee, pero yo les dije ‘quiero pelear’”, señaló.

.@sanbenito brings the heat with "Tití Me Preguntó" #BadBunnyCarpool — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) March 15, 2023

Bad Bunny y James Corden interpretaron juntos los éxitos Dakiti, tema original de Benito y Jhay Cortez; I Like It Like That, canción que interpreta con Cardi B y J Balvin; y uno de sus más recientes sencillos Tití Me Preguntó, de su álbum Un Verano Sin Ti, y el video de esto se volvió viral.