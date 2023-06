Así se defendió Marlene Rodríguez Miranda ante las críticas por sus tatuajes

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCstozmagDKF%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MmJiY2I4NDBkZg%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Marlene Rodriguez M. Montaner (@marlenesalome)

La situación generó una reacción en Marlene Rodríguez Miranda, quien usó también sus perfiles en redes sociales y publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde dejó ver su punto de vista.

“Primero decirles que no vengo como dueña de la verdad, les cuento lo que pienso y ustedes hacen con eso lo que mejor les parezca, ni lo digo con enojo, cero pero cool compartirles”, indicó la madre de Evaluna Montaner.

El mensaje de Marlene Rodríguez Miranda

“Por estar pendiente de ‘las formas’ se perdieron la esencia (ojo con eso aplicable a sus vidas, no pongan la lupa en lo equivocado y dejen fuera de foco la belleza que lo rodea). Para quienes creen que para los cristianos tatuarse es pecado, dos cosas a profundizar: 1.- Pablo dice ‘todo me es permitido, más no todo me conviene’, pilas con el tema de ‘está prohibido’, cada quien sabe que le conviene en intimidad con Dios”, comentó la esposa de Ricardo Montaner.

montaner1.png

Marlene Rodríguez Miranda citó unos pasajes bíblicos en los que se refirió al contexto histórico en el que los tatuajes eran mal vistos, además de dejar claro que seguiría con esa práctica pues le gustaban mucho cómo se veían en su piel.

“Tengo varios tatuajes y quiero más, me encanta, también tengo mucho que mejorar en mí y no tiene que ver con tatuarme, tiene que ver con lo real, con lo que importa, se cada día más parecida a mi maestro, que mi corazón sea un lugar lindo, acogedor y limpito para que el Espíritu Santo no quiera moverse jamás de allí y que al final mi Padre me diga, ‘buen trabajo hija, te esforzaste y que bien la pasamos’”, apuntó.