Así reaccionó Fernando Alonso cuándo le preguntaron si estaba saliendo con Taylor Swift

Fernando Alonso es uno de los pilotos de la Fórmula 1 con mayores logros en el deporte, por lo que en muchas ocasiones es buscado por los medios para que de alguna una declaración. Así sucedió recientemente, pero en esta ocasión los periodistas no querían saber algo relacionado a su carrera, sino sobre su vida sentimental.

Cabe destacar que al igual Taylor, Alonso acaba de terminar su noviazgo con la periodista austriaca Andrea Schlager, siendo este uno de los motivos para que muchos sospechara. Debido a esto el piloto ofreció unas declaraciones para dar algunos detalles al respecto.

Fernando Alonso (1).jpg Esta fue la suma que pagaron por un traje de Fernando Alonso

La contundente frase de Fernando Alonso sobre el rumor de un romance con Taylor Swift

Otro de los motivos por el que los rumores crecieron, fue que hace algunos días Fernando Alonso subiera un video en TikTok en el cual le hizo un guiño a sus seguidores al mismo tiempo que sonaba de fondo la canción" Karma" de Taylor Swift.

“No, no tengo nada que decir. Ya respondí”. Inició y agregó: “No tengo nada que decir. Es tan complicado, el formato de Bakú ya, estoy seguro de que tienes muchas preguntas”, luego de que le preguntaran directamente acerca de un posible romance con la cantante.

Sin embargo y como era esperarse esa no fue la única pregunta que recibió acerca del tema, por lo que nuevamente le consultaron a lo que él manifestó: “Suelo mantener al margen mi vida personal de la profesional. Prefiero no hacer comentarios al respecto”.

Taylor Swift (1).jpg Taylor Swift sacó nueva música

Para cerrar él fue muy claro al afirmar que está concertando en su próxima carrera: “Yo sólo estoy concentrado en Bakú, en correr, y bueno, iremos viendo", al mismo tiempo que cambió de tema para que se enfocaran solo en eso.

“Obviamente el nuevo formato es extremadamente complejo para el piloto, especialmente el sábado por la mañana donde nada más sentarte en el coche ya estás en clasificación, así que sí, será muy novedoso para todos, tengo mucho en lo que pensar”.