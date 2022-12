Así reaccionaron los participantes de 'Gran Hermano' cuando se enteraron de los nuevos ingresos

Pero, no fue hasta hace unas horas, que los jugadores se enteraron de esta novedad, cuando Santiago del Moro, el conductor del ciclo de Telefe, les dio la noticia, y la realidad, es que la mayoría no lo tomó de la mejor manera.

La reacción de los participantes de 'Gran Hermano'

Al momento de recibir la noticia de Santiago del Moro, las chicas de la casa fueron las que primero reaccionaron y lo hicieron negativamente. "A mí me desmotiva, me parece injusto. Como entren se van", dijo Julieta quien hablaba con parte de sus compañeros en la cocina.

Mientras tanto, Coti, se fue a la habitación y se acostó con el rosario en la mano sin emitir una palabra. Y Romina no se quedó atrás y dijo molesta: "No es justo. Dos meses acá, dejo a mis hijas y entran nuevos. No es justo".

Por su parte, Nacho, Thiago y Maxi se mostraron visiblemente contentos con la noticia y la celebraron. Pero, el conductor de 'Gran Hermano' se encargó de aclarar que los nuevos ingresos no van a incidir en la duración de Gran Hermano.