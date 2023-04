Así le anunció Cazzu a sus fanáticos que está embarazada

¿Los ex Gran Hermano Nacho y La Tora se bajan de el Bailando?

Sin embargo horas más tarde, todo fue desmentido por el puclicista del cantante, quien manifestó, que ambos se encontraban disfrutando de su relación, además de estar completamente concentrados en su carrea y que no esperaban un hijo.

Así fue el momento en el que Cazzu confirmó su embarazo

Horas antes de iniciar su show en la capital agentina, la artista publicó un mensaje en su Twitter muy al estilo de Rihanna cuando anunció que estaba embarazada, por lo que de manera indirecta le avisó sus fanaticos que dentro de poco será mamá.

“Vamos a estar en vivo en Buenos Aires por última vez en el año y no sé por cuánto tiempo más porque hasta que no tenga el mejor próximo disco de mi vida, no voy a dar un show. Yo se los aviso ahora”, soltó la cantante argentina.

Seguidamente llegó el momento de la revelación, debido a que mientras deleitaba a sus miles de fanáticos presentes y en medio de la canción 'Isla Verde', descubrió su vientre y luego bajó una plataforma que ultilizó en el show, para acabar de una vez con todos los rumores.

https://twitter.com/eeemiliano/status/1647400650698027008 En medio de su show Cazzu confirmó que será mamá. pic.twitter.com/K68TnMoM2k — emi (@eeemiliano) April 16, 2023

Por su parte, su pareja también hizo eco de esto, apublicar en su storie de Instagram el momento en el que la cantante dio a conocer la noticia.