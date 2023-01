Así fue el tierno reencuentro de Alexis 'El Cone' y Coti fuera de la casa de 'Gran Hermano'

Coti y Alexis mejor conocido como 'El Conejo', fueron una de las parejas más polémicas dentro de la casa de 'Gran Hermano', y es que además de sus emociones a flor de piel en medio del romance, se convirtieron en fuertes aliados dentro de la competencia, pero no todo les salió bien.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnQchvYp8u0%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Coti salió hace una semana, y 'El Conejo' quedó fuera con más del 50% de los votos, siendo el undécimo eliminado de esta temporada de 'Gran Hermano'. Al salir de la casa, fue recibido en el piso por los panelistas y este martes reconoció que la espontánea que hizo su novia a las chicas, los puso en evidencia del juego y en riesgo de eliminación.

El amor entre Coti y 'El Cone' después de 'Gran Hermano'

Minutos antes de que terminara la gala de esta noche, Coti apareció en el piso y se reencontraron en un apasionante beso, después de una semana sin verse. Por supuesto, los comentarios en redes no faltaron y los memes, pues, muchos a modo de broma aseguraron que la correntina hizo todo para que su novio saliera después de ella y no separarse.

Con una romántica canción de fondo, las puertas del estudio se abrieron y llegó Coti con un elegante vestido de color negro ajustado al cuerpo. Mientras que 'El Cone' la esperaba con una sonrisa de emoción en el medio del piso.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1613009404525268995 ¡Triunfó el amor! Alexis se reencontró con Coti Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/13SDkyk3vu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 11, 2023

Al encontrarse, le hizo 'upa' y no pararon de besarse. Aunque no hubo tiempo para hablar ante las cámaras, no hizo falta ni una palabra y la escena quedó capturada como si se tratara de una película de amor.