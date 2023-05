Así fue el reencuentro de Britney Spears con su madre luego de tres años

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCssRIeitCTB%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

“Y después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento muy bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE!”, sumó y agregó: “Te quiero mucho", seguido de un emojis de corazón para expresar su sentimiento.

“Psss… ¡Estoy tan bendecida de que podamos tomar un café juntas después de 14 años! ¡¡¡Vamos de compras después!!!”, cerró Britney feliz de reencontrase con su madre.

El pedido de la madre de Britney Spears

A pesar que la cantante está feliz de compartir nuevamente con su madre luego de tres años, desde hace un tiempo se había negado a verse con ella, según lo había expresado la propia Lynne Spears quien en agosto del 2022 le hizo un pedido a Britney a través de sus redes:

“¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades!”, escribió en aquel momento, debido a que según los medios la cantante no quería tener contacto con ella.

"¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y a las llamadas me hacen sentir desesperada!, he probado de todo. Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”, agregó la madre.