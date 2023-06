Así fue el gran homenaje de Beyoncé a Tina Turner en su show en Londres

Cabe destacar que el día del fallecimiento de la reina del rock, Beyoncé le dedicó unas emotivas palabras en sus redes lamentando su pérdida y en el show que hizo en Francia el fin de semana también le hizo algo especial, sin embargo quería hacerle algo más elaborado en su primera presentación en la capital de Inglaterra.

“Mi amada reina, te amo infinitamente. Estoy muy agradecida por tu inspiración y por todas las formas en las que has allanado el camino. Eres fuerza y resistencia. Eres la personificación del poder y la pasión. Todos somos tan afortunados de haber sido testigos de tu bondad y de tu hermoso espíritu que permanecerá para siempre. Gracias por todo lo que has hecho”, fue el especial mensaje que le dedicó.

Antes de iniciar la canción, la cantante le hizo un pedido especial a sus fanáticos londinenses: “Quiero que me ayuden a cantar una de mis canciones favoritas. Te amamos Tina!", lo que generó un gran estallido en el estadio.

En esta oportunidad se extendió un poco más, tal y como lo hacía la leyenda cada vez que la cantaba, motivo por el cual se convirtió en uno de los momentos más emocionantes, demostrando el gran significado que tiene Tina en la vida de "Queen B".

@beyonce pays tribute to Tina Turner in London with a moving cover of ‘River Deep, Mountain High’