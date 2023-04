Así celebró Marcelo Tinelli su cumpleaños número 63

“Que pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto tanto Mica, Cande, Fran, Juani y Lolo. Noche mágica”, escribió el conductor y ahora gerente de América TV, seguido de varias imágenes del momento.

image.png

La felicidad de Marcelo Tinelli por celebrar su cumpleaños junto a toda su familia

En los posteos que publicó Marcelo a quien se le vió muy feliz y emocionado por compartir este día tan especial junto a todos sus seres queridos, fueron varios que le dedicaron un mensaje deseándole lo mejor, entre ellos sus hijos.

Cande Tinelli fue una de las que les dejó un sentido mensaje a Marcelo en su día."Chelo, viejo, papá… Feliz cumpleaños! Te amo con todo mi corazón. Siempre con vos. Sé siempre muy feliz y nunca pierdas tu sonrisa que encandila".

Sin embargo, no todos los mensajes fuern de parte de sus familiares, debido a que llamó mucho la atención uno de su ex pareja Guillermina Valdés: "Feliz cumple queridísimo Marce, por estos casi 10 años de amor, amor y amor que tanto bien me hicieron y por este maravilloso hijo que compartimos".

image.png

Marcelo no pudo estar más feliz, debido a que pocas veces puede estar reunido con todos sus familiares al mismo tiempo, en especial con dos de sus hijas que viven en el exterior.