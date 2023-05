Así celebró Alex Caniggia el cumpleaños de Melody luz a pocas semanas del nacimiento de su hijo

Dentro de algunas semanas Alex Caniggia y Melody Luz se convertirán en padres por primera ocasión con la llegada de Vincenzo . Mientras eso sucede, la ex participante de "El Hotel de los Famosos" celebró hace unas horas su cumpleaños número 26.

"Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más. Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado, los amo", escribió muy feliz en su Instagram.

En las imágenes que subió Melody, se pudo observar que una de las invitadas al festejo fue su cuñada Charlotte, con tiene una buena relación.

Alex Caniggia confesó que no quiere casarse con Melody Luz

Alex Caniggia y Melody Luz se encuentran en la dulce espera de su primer hijo al que nombraron Vincenzo, motivo por el que muchos piensan que dentro de poco se casarán. Sin embargo, unas recientes palabras hechas por el hermano de Charlotte resultaron sorpresivas para muchos.

En plena transmisión de su programa "Los desconocidos d siempre", antes de presentar a su bailarina le preguntó: "Celes, ¿cómo estás?", a lo que ella muy feliz le respondió: "Bien, muy bien. Con un presente muy bello. Estoy a punto de casarme (con Christian Sancho). Podés creerlo".

Luego de la pregunta muchos pensaron que Alex iba a decir que pronto debido a lo mucho que está enamorado de Melody, gracias a la cantidad de mensajes que se escriben en las redes, sin embargo su respuesta produjo un silencio momentánea: "Yo no me voy a casar".

El asombro de la bailarina fue mucho por lo que agregó: "¿No? Pero viene el baby...", seguidamente Alex cerró de manera muy directa: "Sí, viene el baby pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como... No quiero decirte nada pero... (haciendo señas de que son mufa)".