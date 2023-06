Así blanqueó Camila Homs su romance con José Sosa

Desde algunas semanas se había especulado que la ex pareja de Rodrigo de Paul : Camila Homs estaría de novia con un futbolista, aunque no se habría revelado el nombre, algo que ella misma se encargó de hacer hace poco, cuando subió una romántica imagen junto a José Sosa .

Todo esto se dio luego de que desde hace unas semanas había estado con el propio futbolista en un boliche, aunque en esa a oportunidad no quiso dar detalles. Ahora modelo dijo algunas palabras para Socios del Espectáculo sobre su nuevo novio: “Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo” , destacó entre risas.

image.png

En la imagen que subió Camila se puede observar cómo le da un gran beso al jugador de 37 años. Aparentemente el lugar que la pareja habría elegido para blanquear el romance fue un bar ubicado en Palermo lugar el cual la ex de Rodrigo invitó a algunas de sus amigas íntimas.

¿Quién es José Sosa, el nuevo novio de Camila Homs?

En la actualidad el futbolista milita en Estudiantes de Plata, club con el cual inició su carrera, sin embargo tiene una gran trayectoria en el viejo continente donde jugó en varios equipos de primer nivel como Bayern de Munich en el pudo levantar la Copa de la Liga de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Después fue vendido al Napoles de Italia lugar que estuvo alguno tiempo hasta que llegó al Metalist de Ucrania, para luego aterrizar en el Atlético de Madrid, Besiktas, AC Milan y el Fenerbahce, finalizó su travesía por el viejo continente.

image.png

Finalmente regresó a Estudiantes en la fase final de su carrera. El futbolista también hizo parte de la Selección Argentina en el 2005 y luego volvió a ser convocado en el 2010, de igual manera fue parte de las eliminatorias para el Mundial del 2014.

Esta confirmación del noviazgo llega poco antes de lo que será sui participación para el Bailando 2023 en el cual ella tiene muchas expectativas: “Me tengo fe bailando, no sé si soy buena o mala bailando, pero sé que voy a darlo todo. Todavía no arrancamos con los ensayos, pero la semana que viene me reúno y a la brevedad empezamos”.