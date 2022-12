Ashton Kutcher revela lo que vivió a causa de una extraña enfermedad

ashton2.jpg

Sin embargo, ahora son mejores días para Ashton Kutcher, quien afirmó que actualmente está controlado y que se encuentra mucho mejor que en épocas anteriores.

El actor de 44 años de edad contó cómo se dio cuenta de que algo no estaba bien en su organismo. Todo inició un día en el que, tras despertarse una mañana, se dio cuenta de que no veía con claridad.

Relató el impacto que le causó notar cómo podía perder los sentidos, pues la vasculitis también afectó a su audición y equilibrio, impidiéndole caminar. "Realmente no los aprecias hasta que los pierdes, hasta que piensas 'no sé si podré ver de nuevo, oír de nuevo, caminar de nuevo. Tengo suerte de estar vivo", explicó.

ashton.jpg

Ashton Kutcher y la relación con su hermano

Durante la entrevista, Ashton Kutcher mencionó a su hermano Michael, que tiene parálisis cerebral. Durante un tiempo se distanciaron, pero reconoce que siempre han sido muy importantes el uno para el otro.

Aston Kutcher habló de ,Michael en una entrevista, algo que a este no le gustó. "Mike vino a visitarme, se quedó mirándome y me dijo: 'Cada vez que sientes lástima por mí, me haces menos. Esta es la única vida que he conocido, así que deja de sentir pena por lo único que tengo'". Esta fue la razón por la que estuvieron separados, pero, finalmente, hicieron las paces.