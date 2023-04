Aseguran que Pampita tendría algunas exigencias para ser parte de el Bailando

Esto es lo que cobraría Camila Lattanzio ex Gran Hermano por hacer presencia en un boliche

Sin embargo según la periodista Marina Calabró habría algunos inconvenientes con el ingreso de Pampita, debido a que la conductora habría hecho un gran pedido para poder ser parte del ciclo que dejó sorprendido a muchos.

¿Cuál sería la exigencia de Pampita para poder ser parte de el Bailando?

Marina Calabró confesó que: "Marcelo Tinelli anda con algunos problemitas presupuestarios... le ajustaron el presupuesto a Marce. A mí me dicen... es una cifra tentativa, tómela con pinzas, me dicen 20 palos para él, más los cuatro jurados", inició.

No obstante eso no sería lo único que la periodista tenía que hablar sobre el tema: "Tenemos el dato exacto del pedido de uno de los jurados... que no es ni De Brito, ni Polino, ni Moria, de los 20 palos, si hay que descontarle el pedido de Pampita, y hay que pagarle a Marce, estamos muy justos".

Es por ello según que hay un poco de problemas con la llegada de Pampita. Sin embargo hasta el momento ni Marcelo Tinelli ni la propia conductora y modelo hay confirmado o desmentido lo que dijo la periodista, por lo que habrá que esperar hasta la próximas horas para saberlo.

Para cerrar Calabró soltó unos comentarios muy filosos: "Les deseamos lo mejor, y ya sabe, si empiezan a aparecer los desconocidos de siempre en el elenco... bueno, todo tiene una explicación".