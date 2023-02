Aseguran que Harry Styles tiene un romance con una famosa actriz ¿De quién se trata?

Aniston está soltera desde 2017 cuando puso fin a una relación de varios años con el también actor Justin Theroux.

Sin embargo hasta ahora son solo rumores, tal como lo indica el periódico "The Mirror", en la que Jennifer que fascinada con el show que dio dio en Los Ángeles el cantante como parte de su gura "Love on Tour"

Tiempo atrás Harry había confesado en el ciclo de Ellen DeGeneres que Aniston era su "crush", incluso desde era más joven, por lo que las sospechas si incrementan.

El fuerte revés que sufrió Harry Styles en su presentación de los Premios Grammy

Harry Styles fue una de las estrellas sobresalientes en la gala de los Premios Grammy 2023 y su presentación de "As It Was" también fue comentada. Sin embargo, ahora se pudo saber que no todo salió como esperaba y sufrió un fuerte percance.

Después de ver algunas reacciones menos que doradas a su presentación de "As It Was", los bailarines del cantante decidieron revelar que tuvieron que superar un gran bache en el escenario, en medio del show en vivo.

Brandon Mathis, uno de los bailarines de Harry Styles contó en un video de Instagram, el cual fue difundido en Twitter, la situación que vivieron."Todos ustedes verán mucho en los medios sobre esta actuación" comentó.

"Pero lo que no saben es que en el momento en que se abrió el telón y llegó el momento de actuar, nuestra tarima comenzó a girar en reversa. Hacia atrás. Asustándonos a todos en televisión en vivo, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo", detalló.

El bailarín comentó que ensayaron durante una semana con la tarima girando hacia un lado y luego hacia el otro durante el espectáculo del 5 de febrero, lo que los obligó a adaptarse en el momento. "Y en tiempo real, tenemos que solucionar problemas e intentar hacer una pieza completa al revés", continuó. "Hablando de profesionalismo".