Aseguran que Alfa y Ariel de 'Gran Hermano' tuvieron una fuerte discusión en los camarines de Telefe

Ahora con los ex participantes afuera de la casa el conductor Ángel de Brito comentó en "LAM" que sus problemas dentro del reality los llevaron afuera cuando en una reciente gala del programa tuvieron una fuerte discusión en los camarines de Telefe.

“La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos”, inició Ángel y agregó: “Se encontraron en un momento de tranquilidad del trabajo, empezaron a discutir y casi hubo piñas”.

image (41).jpg

Así está la relación entre Alfa y Ariel de 'Gran Hermano'

Mucho se ha comentado de la mala relación que tiene Alfa y Ariel, incluso una vez que ambos salieron de la casa, sin embargo el propio Walter quiso aclarar todo al respecto: "No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce”, inició.

“Está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí”, agregó y sumó: “No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí”, destacó el que fuera unos los participantes que generó más polémica dentro de la casa.

Cabe destacar que apenas Alfa salió de la casa dio su opinión sobre la convivencia: “Para mí no fue difícil convivir con chicos más jóvenes, pero sí fue difícil convivir con ellos, porque cada uno tiene sus costumbres. A veces molestaba el desorden y cuando dejaban las cosas de la cocina sin lavar en la bacha”, manifestó.