Ariel de Gran Hermano festejó su cumpleaños con estos invitados

Ariel contó con la presencia de varios de sus ex compañeros del reality

Sin embargo, la estadía de Ariel no fue tan larga como el hubiese querido, debido a que abandonó el show por decisión del publico luego de unas semanas, en el que principalmente fue conocido por tener fuertes cruces con Alfa , uno del más polémicos de la competencia.

image.png

No obstante eso no evitó que se relacionara de gran manera con algunos de sus compañeros, con quienes siguió manteniendo la amistad fuera de la casa, motivo por el que decidió invitar a varios de ellos a su cumpleaños celebrado hace algunas horas.

image.png

Para sorpresa de muchos, asistieron casi todos los de casa entre los que destacan: Nacho Castañares, La Tora Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Agustín Guardis, Maxi Giudici que llegó con su novia Juliana Díaz, El Conejo Quiroga que hizo lo propio con Coti Romero, Mora Jabornisky y Camila Lattanzio.

¿Qué famosos asistieron al cumpleaños del ex Gran Hermano Ariel?

La asistencia de los ex participantes del reality no fueron los únicos que sorprendieron, debido a que asistieron algunos famosas, destacando la gran presencia del cantante L-Gante, quien no dudó en acudir a la invitación hecha por Ariel.

Al cantante se le vio disfrutar de la fiesta, junto a los otros invitados. No obstante él no fue el único en acudir, debido a que también se notó la presencia del actor Brian Buley. Otros de los que llamó la atención fue Walter Festa quien hace poco se reconcilió con Romina Uhrig.

image.png

A pesar de la presencia de varios ex participantes y de algunas celebridades se notó la ausencia de Marcos Gonocchio quien está en Salta. Tampoco celebraron el día de Ariel Julieta Poggio, Tomás Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher.