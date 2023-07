¿Ariana Grande le puso fin a su matrimonio con Dalton Gomez?

El rumor se incrementó luego de que Ariana fuera vista sin su anillo de bodas, además que hace poco fue capturada en el torneo de Wimbledon al lado del actor británico Andrew Garfield , donde no se vio por ningún lado a su aun esposo.

image.png

Según el portal dedicado a los chimientos TMZ, indicó que la pareja está separada desde el pasado enero, sin embargo hasta los momentos no lo han hecho público y solo es cuestión de días para que firmen los papeles del divorcio.

¿Qué pasó entre Ariana Grande y Dalton Gomez?

A pesar que algunas fuentes aseguran que la pareja está intentando resolver sus diferencias desde hace unos meses, todo parece ser en vano, debido a que no habrían llegado a un acuerdo y ambos coincidieron que el divorcio sería la única opción.

Todavía no han dado a conocer los motivos exactos de la separación, aunque una de ellas sería el estilo de vida de cada uno, debido a que la de Dalton es pasar un poco más por desapercibido, mientras que Ariana constantemente está en el foco de los reflectores.

image.png

Aparentemente una de las razones que generó una gran molestia en Dalton es que entre las exigencias de las grabaciones de la nueva película “Wicked” en la que trabaja la artista es que pasara mucho tiempo fuera de casa.

Para muchos algunos detalles no terminan de cuadrar, debido a que pese a que indicas haberse separado en enero, en mayo celebraron su segundo año de matrimonio en el que Ariana le dedicó un romántico mensaje: “Lo amo tanto”.

image.png

Cuando la actriz se le vio sin su anillo de bodas, los rumores explotaron, lo que originó una respuesta contundente de la cantante: “No voy a usar mi anillo de bodas, se está limpiando. No me voy a divorciar antes de empezar”.