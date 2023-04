Argentina, Tierra de Amor y Venganza: La confesión de Juan Gil Navarro sobre su personaje

En ese sentido y durante una entrevista con el medio Ciudad Magazine, el actor habló sobre su proceso creativo en cuanto al personaje y la inspiración que tuvo para su interpretación.

Juan Gil Navarro apuntó la época de finales de los años 70 y principios de los 80, línea temporal en la que transcurre la trama, y se refirió a la relación de Horacio Hills con su amor platónico en la novela: Ana Pérez Moretti, quien es nieta de La Polaca e interpretada por Justina Bustos.

Argentina, Tierra de Amor y Venganza: la inspiración de Juan Gil Navarro

En la entrevista, Juan Gil Navarro confesó que tuvo mucha diversión haciendo su personaje. “A mí me gusta mucho correrme de todo lo que la gente puede esperar y dar algo distinto. A veces puede salir mejor, otras peor, pero el intento es válido, necesario y, para mí, es muy bueno levantarme a la mañana y decir: “¿Hoy qué invento? ¿Qué hago?”, porque, que hoy alguien te vea en la pantalla durante siete meses, es una barbaridad. ATAV no es una película o una serie. Así que, más vale, que haya tela para cortar. Si no, se agota el recurso muy rápido”, dijo.

En cuanto a la caracterización de su personaje, el actor confesó que tuvo una inspiración particular. “Sí, hubo uno en particular que sí, que tenía una determinada forma, y un pariente suyo al que vi en una entrega de premios, concretamente, subiendo a buscar algo. Cuando lo vi caminar y le vi el gesto, dije: “Eso es, eso quiero”. Voy a dejar que la gente adivine, pero va a ser reconocible y respetuoso, al mismo tiempo”, contó.