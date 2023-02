Anuel AA se separa de Yailin y hace una contundente petición

Sorpresa en Gran Hermano: ¿Por qué Julieta Poggio no salvó a Romina de placa?

"Yo y la mamá, yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida", dijo Anuel AA a través de un video que se volvió viral en redes sociales. "Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", afirmó.

Sin embargo, el puertorriqueño no quiso dar más detalles de los motivos por los cuales se separó de Yailin. "No vamos a estar haciendo un circo hablando de porqué si, porqué no", dijo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCobxti6vkSa%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by URBANG (@urbang_official)

La petición de Anuel AA para Yailin

También pidió que siguieron apoyando la carrera musical de Yailin. "Apoyen a Yailin", pidió a sus seguidores. "Ella está trabajando en su música, se cuida. Ustedes saben como ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida. A pesar de todas las noticias negativas que salgan ha mejorado, es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón", afirmó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FClQF7vZLo7-%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral (@yailinlamasviralreal)

"Esa es la madre de mi hija", dijo sobre la dominicana. "Siempre va a ser mi familia. Yo la voy a apoyar en su música. Tiene la oportunidad de ser una artista bien grande".

A pesar de su tristeza por la ruptura, Anuel AA aseguró que lo hace muy feliz la pronta llegada de su bebé. "Estamos esperando a Cataleya, esa es la nena de papi. Ya mismo nace gracias a Dios", dijo sobre su hija con Yailin.