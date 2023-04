Anuel AA reconoce a hija que tuvo con una modelo colombiana

Luego de eso el artista boricua, decidió hacerse responable de su hija, por lo que publicó un emotivo mensaje a través de sus stories en Instagram, explicando como sucedieron las cosas, a pesar de los comentarios negativos que se dijeron de él muchas veces.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmj71mPusGR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

El emotivo mensaje de Anuel AA reconociendo la paternidad de su hija

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija es mi hija y la amo sin haberla visto aún", destacó Anuel.

"Más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija (sic) ”, agregó en su extenso mensaje, explicando todos los motivos de lo ocurrio con esta situación.

En ese contexto, al artista habló sobre las críticas que recibió en este tiempo, afirmando que jamás le han afectado, debido que las personas que no están de acuerdo con él jamás sabrán la verdad de todo lo sucedido con la hija de la modelo.

image (11).jpg

“Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía (sic)”.