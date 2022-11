Angelique Boyer habla sobre los problemas de intimidad con Sebastián Rulli

Pues aunque llevan ya 10 años de relación, mostrar su intimidad ante las cámaras ha resultado un reto para ellos. "Es mucho más complicado cuando eres pareja, porque, no sé, ya te ves de otra manera; a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir esas cosas; pero siempre que me veo en escena no me reconozco.", confesó la actriz.

Y es que Angelique aseguró que prefiere no sentir y enfocarse con profesionalismo al grabar. Anteriormente había contado que cuando trabajan juntos se ponía nerviosa al verlo. "Cuando llega a maquillaje y yo ya estoy sentada ahí arreglándome todas me cachan porque de pronto agarro así… Me pone muy nerviosa ese hombre, es que qué hombre".

Esta pareja de actores ha trabajado junta en dramáticos como Teresa, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana, siendo la primera el origen de la relación que cuatro años después se concretó.

Y aunque ambos se muestran renuentes a una boda o a tener hijos, la relación entre Angelique Boyer y el hijo de Sebastián con Cecilia Galliano, parece ir de maravilla.

Angelique Boyer: una relación perfecta

En entrevista al medio mexicano El Universal, el actor Sebastián Rullo reveló el secreto de su relación: “La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos estar juntos”, explicó.

Se trata de una pareja que se ha mantenido al margen de escándalos sentimentales. Al parecer la clave está en el amor que se tienen y en que ninguno de los dos es celoso. Incluso el actor confesó que ven juntos las escenas de amor que les toca protagonizar junto a otros.