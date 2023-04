Ángel de Brito reveló el nombre de la ex angelita que no quisiera que regresara a LAM

Ángel de Brito sorprendió al revelar el nombre de la ex angelita que no volverá a pisar LAM

Allí le realizaron varias preguntas de su vida así como también del exitoso ciclo que conduce junto a sus angelitas, por lo que la conductora no dudó en preguntarle algo relacionado a ellas, en la que Ángel no tuvo ningún problemas en responder.

Cabe destacar que en el conocido ciclo de América TV han pasado una gran cantidad de panelistas, además de las habituales como lo son Yanina Latorre, Nazarena Velez, Estefanía Berardi, Andrea Taboada entre otras que algunas ocasiones han tenido algún tipo de cruce, sin mbargo en la gran mayoría de las veces se han llevado muy bien.

image.png

¿Quién es la angelita que jamás volvería a pisar LAM?

Pamela David le realizó varias preguntas con mucha picardía a de Brito, sobre todo de su vida profesional y personal, pero hubo una que resaltó por encima de las demás: "¿A qué angelita no volverías a convocar?", soltó la conductora.

Tras pensarlo por un momento muy corto, de inmediato reveló el nombre de la ex angelita que no quisiera que regresara al ciclo: "No tengo dos, sólo sería Nancy Pazos", respondió y luego Pamela con mucha curiosidad quiso saber el motivo de ello.

Ángel fue muy sincero: "Siempre digo lo mismo. Ella fue mala compañera con todos", luego de esa respuesta, la conductora le puso un poco de más picante al tema. "No es por un tema profesional entonces sino personal".

image (19).jpg

"Yo volvería a trabajar con ella, no tengo problema. Es funcional, es buena mediática. Es una ex periodista interesante. Pero no volvería a tenerla en LAM porque se portó mal con todos. Y mirá que hay gente que vino y se portó mal, eh. Tuve a Graciela Alfano, tuvo de todo", cerró de Brito de manera muy contundente.