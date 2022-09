Anahí y su esposo comparten momento hot haciendo ejercicios

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCiXs9zLPdbr%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Manuel Velasco Coello (@velascom_)

El esposo de la ex RBD Manuel Velasco se ha convertido en el inseparable compañero de la artista en los momentos en los que se dedican a hacer ejercicio cada mañana ya que ambos comparten su afición por el fitness y la vida saludable.

El momento hot de Anahí y su esposo

Prueba de esto es el reciente video que compartió el esposo de Anahí en su perfil de Instagram en el que ambos protagonizan un momento de lo más cómplice en medio de su rutina de ejercicios.

Aunque el clip dura unos pocos segundos, so bastó para enloquecer a los usuarios de las redes sociales ya que es la primera vez que ambos se dejan ver de esa forma tan cercana e informal.

Anahí y Velasco, quien aparece sin camiseta presumiendo de abdomen marcado, no solo bailan de lo más pegaditos al ritmo de la música sino que llegan incluso a darse un beso en la boca.

Un momento de lo más romántico que ha desatado un sinfín de reacciones en las redes. "Eso sí es amor verdadero", "Hermosa pareja, más videos así juntos" o "Amo esta complicidad que tienen", son solo algunos de los comentarios que han inundado la publicación en las últimas horas.

Aunque fue Velasco el que publicó el video, Anahí no tardó en compartirlo en sus historias de Instagram. "Amor abusaste un poco", escribió entre risas. "Me veo cara de 6 am pero el ánimo al 100".