Amaia Montero reapareció en redes después de mucho silencio y compartió un poderoso mensaje

Todo indica que Amaia Montero se sintió identificada con la letra de esta canción y decidió enviar su primer mensaje del año, regresando a las redes. La artista puso una foto en blanco y negro donde aparece ella cuando era más joven, y agregó estos fragmentos del tema de Miley Cyrus: “Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor".

Sus fanáticos de inmediato reaccionaron a esta historia, y muchos asumieron que Amaia Montero quiso enviar un mensaje de amor propio para todas sus seguidoras.

¿Por qué colapsó Amaia Montero y terminó internada?

Amaia Montero permaneció ingresada en un centro sanitario el pasado mes de noviembre, debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocaron los preparativos de su nuevo disco, según ha informado este viernes la revista española ¡Hola!

Ante esto, la intérprete necesitó recurrir a ayuda profesional para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo, y fue precisamente esto lo que había dejado ver en un post de Instagram que borró posteriormente, y en el que aparecía despeinada y con el rostro visiblemente cansado.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió Amaia Montero, lo que desató las alarmas de que algo no iba bien. Posterior a esto, su hermana Idoia habló de su estado de salud y dejó claro que no estaba pasando por "su mejor momento" aunque, poco más tarde, contó a El Español que se encontraba mucho mejor y que estaba "bien".