¿Alfa, de Gran Hermano, tiene propuestas televisivas? Lo que dicen en LAM

Walter Santiago fue uno de los participantes más polémicos en la más reciente edición de Gran Hermano . Su paso por el reality le ganó tanto seguidores como detractores y fuera del show, el mejor conocido como Alfa no ha dejado de llamar la atención.

Pero esta es una versión que no comparten del todo en LAM, ciclo en el que Yanina Latorre expuso al ex Gran Hermano y habló de las presuntas respuestas que habría recibido Alfal para seguir en el mundo del espectáculo.

Alfa Gran Hermano 02.jpg

Gran Hermano: lo que dicen de las propuestas de Alfa

Yanina Latorre mostró en vivo el audio de Alfa, el ex participante de Gran Hermano, en el que Marcelo Tinelli le habría dicho que quería su participación en el próximo ciclo del Bailando y en otros programas de la televisión.

“Se enteraron que Marcelo estaba hablando conmigo, y me llamaron la semana pasada que estuve con la gente de Telefe”, comenzó diciendo Alfa.

granhermano43.jpg

Luego,el ex Gran Hermano comentó que no solo tendría propuesta de Telefe como conductor, donde aompañaría a Jesica Cirio en “La Peña del Morfi”, programa que aún no tiene un conductor definitivo debido a lo sucedido por la denuncia de Jey Mammón al que el canal suspendió, sino que también de “Polémica en el Bar”.

Esta confesión de Alfa causó risas entre los panelistas de LAM. "Alguien engaña a Alfa", dijo Ángel de Brito. "El Chato dijo que no llamaron a nadie" agregó Andrea Taboada. Con esto, en el famoso ciclo dejaron por sentado que se trataría de una acción del ex Gran Hermano para presumir en los canales de televisión.