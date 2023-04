Alfa de Gran Hermano reveló sus exigencias para participar en el Bailando

Alfa Gran Hermano 02.jpg

Alfa ofreció unas declaraciones sobre lo que sería su llegada al ciclo, que hasta los momentos solo tiene confirmado a Tomás Holder como uno no de los participantes, aunque Marcelo habría manifestado que quiere a varios ex Gran Hermano en su show.

Esto exige Alfa ex Gran Hermano para participar en el Bailando

“Vengo diciendo hace tiempo que yo lo único que hago es lo que me hace feliz. Si me voy a reír en el Bailando, iré al Bailando, si me voy a reír cocinando con Georgina, iré con Georgina. Hace u rato estuve cocinando con Jimena Monteverde, yo hago lo que me hace feliz”, inició el sexagenario.

“Yo a Marcelo lo conozco desde el año 1998, de las oficinas en la calle Florida. Era cierto, y él se acordó, de cuando yo iba con Felipe McGough. Con Marcelo he hecho video llamadas no solo ahora, sino hace un montón de tiempo”, agregó.

Después dio los detalles de lo que serpia su posible participación: “Yo todavía no sé nada, todo lo están tratando entre ellos, pero en caso de que baile, voy a bailar con alguien que yo quiero, que está muy ligada a los fierros, Amalia Díaz Guiñazú, de El Garage TV. O caso contrario, con Pilar Smith”, finalizó revelando el nombre de la pareja con quien quiere bailar