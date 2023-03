¿Alfa, de Gran Hermano, incursionará en la política? La contundente respuesta

Durante una participación en el ciclo que conduce Jonatan Viale por LN+, +Realidad, el ex concursante de Gran Hermano explicó que rechazó este tipo de propuestas y además explicó por qué no aceptó ningún cargo en política ante los sondeos que tuvo de distintos espacios políticos.

granhermano43.jpg

Gran Hermano: la reflexión de Alfa

Fueron varias las propuestas, según explicó Alfa y a todas dio un rotundo “no”. "Salí de Gran Hermano y me han ofrecido puestos políticos y a todo el mundo le dije que no. Me ofrecieron ser candidato para concejal, para ser candidato... De un montón de partidos", se sinceró

Cuando Jonatan Viale le replicó sobre su respuesta "¿No te vas a meter en política?”, el ex participante de Gran Hermano fue firme en su postura: "No. Para estar en política creo que hay que ser idóneo, hay que saber", apuntó.

alfa.jpg

Recordó los cruces que tuvo con la exdiputada Romina Uhrig mientras estuvo en el reality. "Yo tuve varias discusiones con Romina (Uhrig) por política, yo le daba mi posición. Ella me decía que estaba orgullosa de los merenderos y yo le decía que estaría más orgulloso si a los padres de los hijos que iban a los merenderos les enseñabas a trabajar y producir para que coman en la casa y no en un merendero", reconoció.

Como cierre al tema, Alfa mencionó: "Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en Gran Hermano, eso no me hace apto para tener un puesto político".

.