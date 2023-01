Alfa accidentado: la escena que preocupó a los fanáticos de 'Gran Hermano' en redes

La broma de Romina se convirtió en un duro golpe para la Walter que se lastimó la cadera antes de caer al agua. “Te dije que no me empujaras”, le dijo Alfa molesto y con dolor, y luego de unos minutos tras el fuerte golpe, pudo salir de la pileta y acudió a ver a los médicos del programa.

https://twitter.com/exebvo/status/1610333195014119424 JAJAJAJ lo sacan en un cajon a alfa en cualquier momento https://t.co/OIyGTf7Brr — Exequiel (@exebvo) January 3, 2023

¿Cómo quedó Alfa tras el accidente en 'Gran Hermano'?

Luego de la escena que preocupó a todos los fanáticos en redes y a unos cuantos les sacó risas por el blooper, se cortó la transmisión de 'Gran Hermano', pero después se pudo observar cómo el jugador se dirigió al confesionario para hablar con un médico.

“Me dijo que me querían curar acá y le dije ‘¿para qué?’. No es quebradura ni nada, es el golpe fuerte”, fueron las palabras del jugador a Camila, quien se mostró preocupada por lo ocurrido. Y más adelante agregó: “Me revisó los pulmones y todo. Se me fue la presión a la mierda. Más de 15 me dijo. Todavía no me dieron nada", le detalló.

Mientras tanto, Romina se sintió bastante culpable por su "broma", y no paró de lamentarse: “Soy una máquina de hacer cagadas”, le dijo a Camila. Para fortuna, según se pudo ver Alfa no tuvo mayor herida y todo quedó en un golpe, tocará esperar la gala de esta noche para saber más detalles.