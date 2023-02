Alex Caniggia reveló por qué decidió hacerse un retoque estético en la mandíbula

Ahora tiempo después, habló con 'Socios del Espectáculo', revelando el motivo de aquella decisión: “Esto que me hice en realidad ya se me fue. Me puse ácido hialurónico en la mandíbula para hacer una marcación mandibular. No es ninguna operación ni nada. Se pensó que era eso, pero no y les re cabió ”, inició.

“Ahí en las fotos se nota porque ese era el primer día que me lo había hecho. Ahora tengo barba, entonces no se nota tanto. Se aprecia más sin la barba pero a mí no me gusta porque me deja cara de virgo. Prefiero dejarla crecer”, cerró Alex.

image (34).jpg

Alex Caniggia y Melody Luz venden su ropa en Internet

Alex Caniggia y Melody Luz están viviendo una etapa hermosa en medio del embarazo de su primer bebé, del cual ya adelantaron que será un varón. La pareja ha mostrado que su relación va cada día más consolidada.

La llegada de Vincenzo, nombre que tendrá el primogénito de Alex Caniggia, también supone una serie de cambios para la pareja y así lo han expresado con las últimas actividades que expusieron en redes sociales.

En ese sentido, tanto Melody Luz como su novio decidieron poner en venta alguna de sus prendas. “Tenemos muchas cosas y necesitamos hacer espacio. En mi caso, el embarazo se hace notar y hay ropa que ya no me entra. Alex no está embarazado (se ríe) pero hay prendas que no le quedan como antes. Esta ropa que está publicada en Renová tu vestidor -la plataforma de venta de ropa de segunda mano más grande del país- tiene mucho valor para nosotros y está como nueva”, contó la influencer.

image.png

La novia de Alex Caniggia agregó: “Creemos que alguien más le puede dar ese cuidado que nosotros le dimos. Entendimos que hay que confiar y subirse a la moda circular para evitar generar desperdicio”.