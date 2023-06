Alejandro Sanz se sinceró con sus fans en pleno show

image.png

"Al principio del concierto les decía que hablaríamos. Yo creo que está todo dicho... A más ruido, más música... ¡Muchas gracias por el cariño! Gracias desde el fondo del agujero de mi pecho", le comenzó diciendo Alejandro a sus fanáticas.

Alejandro Sanz rompió el silencio sobre el polémico mensaje

Después de darle a los asistentes una pequeña introducción sobre lo que había sucedido hace unos días expresó: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. Solo demostrarle que están cerca, que están al lado, que le escuchas... Eso es lo más importante del mundo, y yo tengo mucha suerte... porque realmente esto no tiene nada que ver con nada".

"Al final hay una cosa muy bonita que pasó, que yo intenté sinceramente... lo escribí porque lo sentí así y eso fue muy bello. Y ver la reacción fue muy bonito", destacó el español específicamente por el escrito que causó alerta en muchos.

image.png

"Después hay otras cosas que es el ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa" deslizó firme, y aseguró que "Estas cosas que muchas veces intentamos buscarle un por qué, no tiene nada que ver con nada ni con nadie... Es un agujero que se te hace aquí (señala el corazón) de repente y no sabes muy bien por qué", agregó.

"Pero desde este agujero que tengo aquí en el pecho, les quiero dar las gracias por estar ahí y por entenderme. Este concierto para mi era muy importante, porque hace mucho tiempo que no tocaba en Pamplona. Quiero agradeceros que esteis aquí, porque ésta era mi prueba de fuego hoy", cerró de manera muy sincera lo que produjo un gran estallido de emoción generado por todos presentes.