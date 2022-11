Aislinn Derbez confronta rumores de romance con Sebastián Yatra

aislinnderbez2.jpg

Aislinn Derbez tiene un romance con Sebastián Yatra

Días atrás se rumoró que la protagonista de la película “A la mala”, de Netflix, había iniciado un romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Comentarios a los que Aislinn Derbez decidió hacer frente.

"¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año", advirtió Derbez a los medios de comunicación. "No hombre, ¡cómo inventan!, [Sebastián Yatra] es mi amigo", aseguró la hija de Eugenio Derbez.

La actriz de La casa de las flores fue clara al decir que se siente muy bien de no tener pareja sentimental y, a corto plazo, no está en sus planes tener un noviazgo. "Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera", dijo.

View this post on Instagram A post shared by (@aislinnderbez)

De hecho, la también modelo hace unos días no dudó en mostrarse desnuda en su cama y con imágenes muy sexys que ocasionaron gran revuelo. Incluso su hermano Vadhir no dudó en mostrar su incomodidad ante tales fotografías.

Entre polémicas y rumores, Aislinn Derbez continúa disfrutando de su hija Kailani, de sus proyectos profesionales, su trabajo como empresaria y, sobretodo, de su soltería, tal como lo mencionó. Quizá más adelante sorprenda con algún nuevo romance, ya que no ha dudado en dar a conocer públicamente su situación sentimental.