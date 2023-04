¿Agustín y Nacho de Gran Hermano son los nuevos fichajes del equipo de Sergio Agüero? 

Recientemente desde la cuenta de Kunisports, subieron una foto editada con los ex participantes de Gran Hermano, Nacho y Agustín indicando que serían los nuevos miembros del equipo perteneciente a Sergio Agüero en la Kings League, una liga de fútbol semiprofesional creada por Gerard Piqué .

En las imágenes editadas, se observan a los ex hermanitos luciendo los uniformes del equipo y practicando en la cancha, además dejaron un mensaje con la intención que ellos respondieran: “¿ Cómo los ven a estos fichajes tirando paredes con el Kun ?”.

Como era de esperarse, las respuestas de ambos no demoraron, debido a que primero escribió Agustín diciendo: “¡Uf qué lindo! Calentando a full”, mientras que Nacho muy emocionado agregó: “Por Dios ¿Dónde firmo?”.

¿Jugarán Nacho y Agustín en la Kings League?

Luego de las respuestas de los ex participantes, publicaron otra imagen, en la que se aprecia al Kun firmando un docimento y además escribieron: "Kuni ya puso su firma, falta la tuya”, luego de eso, el finalista destacó: “Sí a todo”.

A pesar que todo se trató de una broma a los jovenes participantes para interactuar un poc con ellos, estos no dudaron en responder que si, a una liga que está naciendo pero que tiene muchos seguidores tanto en España como en otras partes del mundo.

Desde que inició Gran Hermano, Agüero fue muy enfático al decir que le gustaba el reality, indicando además que uno de sus favortitos era Agustín por su manera de jugar, aunque el participante no pudo llegar a la final como si lo hizo Nacho.

Hasta el momento el ex futbolista no no ha interactuado con ellos en las redes, pero luego de lo ocurrido, muchos indicaron que es muy probable que ambos vayan unos días a España para conocer al Kun y ver de cerca como funciona esa luiga.