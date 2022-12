Adiós a la 'Frodoneta': Agustín es el octavo eliminado de 'Gran Hermano'

Tal fue el caso de Agustín, quien se perfilaba como uno de los favoritos a ganar, tanto que se creó todo un movimiento en redes sociales, denominado 'La Frodoneta' , donde no solo el público en general, sino famosos le tendieron su apoyo para que avanzara dentro de la casa.

Sin embargo, en los últimos días algunas actitudes y comentarios lo pusieron en peligro, y hoy se convirtió en el octavo eliminado de 'Gran Hermano' con el 76,47% de los votos. Además en una noche atípica, porque por primera vez esta semana hubo seis nominados en placa.

Siendo el primer salvado Marcos con apenas el 1,08% de los votos negativos, luego siguió Julieta con el 5.78%, la tercera fue Romina con el 6,42% de los votos, y el último en ser salvado fue Nacho con el 23%.

"Disfrutenlo mucho y pasenlo bien, no tengo nada personal contra ninguno... relajense esto es un juego. Y no me extrañen capaz dentro de poco nos volvemos a ver", fueron las palabras de Agustín al despedirse de sus compañeros y salir de la casa de 'Gran Hermano'.

¿Por qué cancelaronn a Agustín de 'Gran Hermano' en redes?

En los últimos días, el jugador apodado "Frodo" hizo un desagradable comentario en una charla con sus compañeros hombres, que no pasó desapercibido por el público y que le ha costado la cancelación en redes, al punto que son muchos los que desde ya han decidido "bajarse de la Frodoneta", así como han llegado a pedirle a aquellos famosos que lo bancaban, que se retracten.

Todo comenzó con una charla que se hizo viral en redes, donde aparece Agustín con Alexis, Maxi y Marcos hablando sobre mujeres. Y "Frodo" confesó que tenía fotos íntimas guardadas en una carpeta de Drive, de las chicas con las que hablaba y le enviaron alguna vez.

"Por suerte yo tengo en el Drive guardado las fotos. Así que si se mandan 'algún moco' hago así: saco la carpetita y empiezo", fueron las palabras textuales de Agustín, por las que es cancelado ahora en redes.