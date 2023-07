Adele recibió fuertes críticas de Noel Gallagher

image.png

Galagher sorprendió con su respuesta, debido a que comparó a Adele con Cilia Black, artista muy conocida durante los años 60 cuando alcanzó una gran popularidad gracias a éxitos como: You’re My World y Anyone Who Had A Heart y quefalleció en 2015 debido a un derrame cerebral.

Las fuertes palabras de Noel Gallagher sobre Adele

“Vete a la mie.., mal.. infierno. ¿Nombrar una? Son una pu.. mie... Es jodidamente horrible. Es la mal.. Cilla Black. La encuentro ofensiva”, soltó Noel con comentarios muy duros sobre lo que opina de la música de la interprete de “Hello”.

A pesar de las duras palabras, el músico no descartó la posibilidad de trabajó con ella en un futuro siempre sea él que escriba la scanciones.“Si me desenamorara de las giras, podría verme sentado en casa escribiendo canciones y enviándolas a mis editores. Puede que lo haga en el futuro. Diré: ‘Haz que Adele cante eso. No llames hasta que haya hecho la voz guía’”, expresó.

Galagher también aprovechó el espacio para criticar a Lewis Capaldi quien es uno de sus grandes enemigos y además es uno de los principales compositores de Adele:“Quiero que Lewis Capaldi asesine esta canción, quiero que se ca… en ella desde una gran altura. Hazme rico”, disparó.